varese si mette in guardia triennale a della valle scola piazza il colpaccio

È indubbiamente il colpo di mercato più pesante dell’era recente per la Pallacanestro Varese. Nella serata di ieri Amedeo Della Valle ha firmato un triennale con il club biancorosso, aprendo un nuovo capitolo della sua carriera dopo l’addio alla Pallacanestro Brescia. L’ex capitano della Germani, miglior italiano degli ultimi campionati di LBA, già MVP della stagione regolare e delle Final Eight, sbarca nella città giardino con lo status del grande colpo. Solo due giorni fa aveva salutato Brescia in lacrime: "So che per sempre oggi è impossibile, ma ci avevo quasi creduto". L’arrivo di Della Valle conferma l’ambizione del progetto guidato da Luis Scola, con il sostegno di RedBird, e alza ulteriormente il livello del roster dopo gli innesti di Hale, Nikolic e Ikangi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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