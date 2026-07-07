Varato il dispositivo del traffico per l’evento inaugurale del BCT

Notizia in breve

Il traffico sarà modificato giovedì 9 luglio in vista dell’inaugurazione del BCT, con inizio alle 21:30 al Teatro Romano. Sono previsti divieti di sosta e di transito in alcune strade limitrofe e l’istituzione di percorsi alternativi per i veicoli. La misura è stata adottata per consentire lo svolgimento dell’evento senza interferenze, coinvolgendo anche servizi di controllo e presidio. La circolazione tornerà regolare dopo la fine delle attività programmate.