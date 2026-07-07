Varato il dispositivo del traffico per l’evento inaugurale del BCT
Il traffico sarà modificato giovedì 9 luglio in vista dell’inaugurazione del BCT, con inizio alle 21:30 al Teatro Romano. Sono previsti divieti di sosta e di transito in alcune strade limitrofe e l’istituzione di percorsi alternativi per i veicoli. La misura è stata adottata per consentire lo svolgimento dell’evento senza interferenze, coinvolgendo anche servizi di controllo e presidio. La circolazione tornerà regolare dopo la fine delle attività programmate.
Tempo di lettura: 2 minuti Giovedì 9 luglio, in occasione dell’evento inaugurale del BCT in programma alle ore 21:30 al Teatro Romano con il concert show “Anni Luce” avente come protagonista la star internazionale Lola Ponce, via Parrocchia Nuova, piazza Ponzio Caio Telesino e via Port’Arsa, limitatamente al tratto antistante l’ingresso al Teatro, saranno interdette alla sosta, anche per i residenti autorizzati, a partire dalle ore 14:00. La chiusura al traffico delle suddette strade di Benevento nonchè di via Bosco Lucarelli (nel tratto da incrocio con via Porta Nuova ad incrocio con via Port’Arsa), via Carlo Torre (nel tratto da incrocio con via Episcopio ad incrocio con via Port’Arsa) e via Teatro Romano (nel tratto di collegamento con vico Triggio e via Carlo Torre) sarà attuata invece a partire dalle ore 19:00. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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