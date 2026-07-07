Ogni volta che si è affacciato un nuovo soggetto politico nella storia repubblicana, le reazioni dell’establishment sono state simili: inizialmente con sufficienza, poi con tentativi di delegittimazione e infine con preoccupazione. Vannacci, figura attuale, viene sottovalutato, ma la storia dimostra che questo può comportare rischi. I fenomeni politici emergenti non si fermano facilmente con dichiarazioni di condanna o anatemi.

Ogni volta che nella storia repubblicana è comparso un soggetto politico nuovo, l’establishment ha reagito nello stesso modo: prima con il sorriso di sufficienza, poi con la delegittimazione, infine con la preoccupazione Ogni volta che nella storia repubblicana è comparso un soggetto politico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Vannacci, sottovalutarlo può costare caro: la storia insegna che i fenomeni politici non si fermano con gli anatemi

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