valzer di nomine nelle parrocchie nuovo rettore a san paterniano

Da settembre, nella diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola si registrano cambi di incarico nelle parrocchie. È stato annunciato il nuovo rettore di San Paterniano. La diocesi sta riorganizzando i ruoli pastorali e le nomine coinvolgono diversi responsabili delle parrocchie. La comunicazione ufficiale indica un movimento di nomine che interesserà diverse parrocchie della zona. Nessun dettaglio sulle persone coinvolte né sui motivi di tali cambiamenti.

di Tiziana Petrelli Si muove la Chiesa diocesana. Da settembre, nella Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola, cambieranno diversi incarichi pastorali. Le nuove nomine sono state comunicate ieri dal vescovo Andrea Andreozzi "in considerazione delle esigenze della Diocesi", dopo il confronto con le comunità e le persone coinvolte. La novità principale per Fano riguarda il Santuario di San Paterniano. Monsignor Filippo Fradelloni, finora amministratore parrocchiale di San Cristoforo, è stato nominato rettore del santuario. A San Cristoforo arriva don Michele Giardini, che sarà il nuovo parroco. Non è una nomina qualunque. San Paterniano è... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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