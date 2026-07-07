valeria piccini caino e il gusto prima di tutto

Caino, noto ristorante italiano, si distingue per il suo legame con le radici culinarie. La chef Valeria Piccini guida il locale con un approccio che mette al primo posto il gusto e la tradizione. Il ristorante è considerato un punto di riferimento nel panorama gastronomico nazionale, mantenendo una forte identità locale anche nel contesto della ristorazione moderna.

Nel panorama della ristorazione italiana ci sono luoghi che hanno segnato un’epoca senza mai perdere il contatto con le proprie radici: Caino appartiene sicuramente a questa categoria. Nato nel 1971 come trattoria di famiglia nel cuore di Montemerano, uno dei borghi simbolo della Maremma toscana, è diventato negli anni uno dei riferimenti dell’alta cucina italiana. Dal 1999 conserva due stelle Michelin e, soprattutto, un’identità rimasta sorprendentemente coerente mentre attorno cambiavano linguaggi, tecniche e tendenze. Il merito è di Valeria Piccini, che dalla fine degli anni Ottanta guida la cucina del ristorante insieme alla famiglia Menichetti, prendendo il posto che è stato della sua suocera, sua mentore. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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