Valdepenas nel mirino del Milan agente al lavoro
Il Milan sta lavorando con l'agente di un calciatore del Real Madrid per portarlo in rossonero nella prossima stagione. L'interesse riguarda un difensore, con altri due obiettivi ancora in fase di valutazione per il reparto arretrato. La società sta seguendo diverse opzioni e ha avviato trattative con l'entourage del giocatore, senza confermare se ci siano stati incontri ufficiali. La trattativa è in fase preliminare.
Il Milan guarda in casa Real Madrid per rinforzare la propria rosa con i rossoneri che puntano Valdepenas in vista della prossima stagione. Milan, altri due obiettivi in difesa – calciomercato.it (foto Ansa) Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri starebbero pensando al giovane spagnolo per migliorare la propria retroguardia con il classe 2006 che potrebbe prendere il posto in rosa di David Odogu, destinato alla partenza in prestito durante l’estate. Il giovane centrale tedesco non sembra pronto per una stagione da protagonista con la maglia del Milan e potrebbe andare via in prestito per un anno. Al suo posto potrebbe arrivare Valdepenas che ha lo stesso agente di Gila, molto vicino ai rossoneri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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