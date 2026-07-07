valdepenas nel mirino del milan agente al lavoro

Notizia in breve

Il Milan sta lavorando con l'agente di un calciatore del Real Madrid per portarlo in rossonero nella prossima stagione. L'interesse riguarda un difensore, con altri due obiettivi ancora in fase di valutazione per il reparto arretrato. La società sta seguendo diverse opzioni e ha avviato trattative con l'entourage del giocatore, senza confermare se ci siano stati incontri ufficiali. La trattativa è in fase preliminare.