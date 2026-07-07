Il politologo Marco Valbruzzi critica la gestione politica, definendola troppo “ideologica” e sottolineando come governare possa logorare chi occupa posizioni di potere. La sua analisi si riferisce anche a un sindaco di una grande città, affermando che nessuno è immune dallo stress e dalla fatica legati alla responsabilità. Valbruzzi evidenzia come la pressione politica possa influire sul benessere di chi amministra, senza fare riferimenti specifici a eventi o figure particolari.

"Governare stanca. E logora chi sta al potere. Lepore non fa eccezione". Il politologo Marco Valbruzzi cita il celebre aforisma – spesso erroneamente attribuita a Giulio Andreotti – dello storico e diplomatico francese Charles-Maurice de Talleyrand nel ritrarre i cinque anni del primo mandato di Matteo Lepore, che hanno portato a un calo significativo nel ranking del Sole 24 Ore in termini di consenso. Dai tram ai tanti cantieri, dalla Città 30 ad altre scelte che hanno infiammato l’opinione pubblica, secondo Valbruzzi l’azione di governo sotto le Due Torri ha portato Lepore a pagare le conseguenze, in termini di gradimento. Il potere logora chi ce l’ha, in questo caso, anche se il politologo resta fermamente convinto di un aspetto: "Lepore non fa eccezione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Valbruzzi: "Gestione troppo ‘ideologica’"

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