Università e disabilità la Regione Molise lancia il progetto INSIEME Fondi per 900mila euro candidature entro agosto 2026

Notizia in breve

La Regione Molise ha avviato il progetto IN.S.I.E.M.E., destinando circa 900mila euro per sostenere studenti con disabilità intellettiva e relazionale nelle università e istituti di alta formazione. Le candidature possono essere presentate fino ad agosto 2026. La misura mira a migliorare l’accesso e il percorso formativo di questi studenti senza prevedere criteri di selezione specifici. La regione ha approvato la delibera per l’attivazione del progetto.