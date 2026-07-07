Università e disabilità la Regione Molise lancia il progetto INSIEME Fondi per 900mila euro candidature entro agosto 2026
La Regione Molise ha avviato il progetto IN.S.I.E.M.E., destinando circa 900mila euro per sostenere studenti con disabilità intellettiva e relazionale nelle università e istituti di alta formazione. Le candidature possono essere presentate fino ad agosto 2026. La misura mira a migliorare l’accesso e il percorso formativo di questi studenti senza prevedere criteri di selezione specifici. La regione ha approvato la delibera per l’attivazione del progetto.
La Regione Molise ha approvato una nuova misura per favorire l’accesso e il successo formativo degli studenti con disabilità intellettiva e relazionale all’interno delle università e degli istituti di alta formazione. L’iniziativa si chiama IN.S.I.E.M.E (INiziativa a Sostegno dell’Inclusione, Eguaglianza, Mobilità, Empowerment) e poggia sui fondi europei del programma FSE+ 2021-2027. Il piano regionale mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 900.000 euro, coprendo gli anni accademici che vanno dal 2026 al 2029. Ogni singola proposta progettuale valutata positivamente potrà ricevere fino a un massimo di 650.000 euro, erogati sotto forma di sovvenzione a fondo perduto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Regione Sicilia, fondi alle scuole per il centenario di Rosa Balistreri: fino a 5mila euro per progetti sulla musica tradizionale. Candidature entro il 30 luglio
Case Erp, ecco 900mila euro. I lavori entro fine annoIl Comune ha approvato una variazione di bilancio che ha permesso di destinare circa 900mila euro ai lavori di edilizia residenziale pubblica.
Temi più discussi: Regione, nasce IN.S.I.E.M.E.: un fondo da 900mila euro per l’inclusione degli studenti con disabilità; Nasce 'Insieme', un fondo per l'inclusione degli studenti con disabilità; Progetto Insieme., 900mila euro per l'università inclusiva in Molise; L’Università fa scuola, Fusco: trasporti gratis pure per tutti i disabili.
Cinque giorni di lezioni, laboratori, uscite sul territorio, presentazioni di libri, mostre e momenti di confronto dedicati al paesaggio... #news #notizie #molise #paesaggiperduti #paesaggiritrovati Università degli Studi del Molise facebook
Regione, nasce IN.S.I.E.M.E.: un fondo da 900mila euro per l’inclusione degli studenti con disabilitàCAMPOBASSO - La Regione Molise ha istituito un nuovo fondo da 900mila euro per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità ... molisenetwork.net
Regione e Cip Molise insieme per promuovere lo sport paralimpicoCAMPOBASSO - La Regione Molise e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Molise presenteranno lunedì prossimo a palazzo Vitale ... molisenetwork.net