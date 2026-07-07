Undici metri maledetti per Messi | rigore parato con l' Egitto è il primo nella storia a sbagliare 4 penalty ai Mondiali
Messi ha calciato un rigore contro l’Egitto che è stato parato dal portiere avversario, segnando il primo episodio di questo tipo nella storia dei Mondiali. Il calcio dal dischetto si è svolto a circa undici metri dalla porta, ma il portiere egiziano ha neutralizzato il tiro. È il quarto tiro dal dischetto sbagliato dal giocatore in questa competizione, senza precedenti in ambito mondiale.
Il 39enne si fa ipnotizzare da Shobair, numero uno dell'Egitto: Lionel disperato per il secondo errore di fila in questo Mondiale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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MESSI sbaglia il RIGORE
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3 luglio 1998. Otto anni dopo. Stessa data. Stesso dolore. E ancora una volta, quei maledetti undici metri. L'Italia arrivava ai quarti di finale del Mondiale di Francia con la consapevolezza di poter guardare negli occhi chiunque. Davanti c'erano i padroni di cas facebook