Undici metri maledetti per Messi | rigore parato con l' Egitto è il primo nella storia a sbagliare 4 penalty ai Mondiali

Da sportmediaset.mediaset.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Messi ha calciato un rigore contro l’Egitto che è stato parato dal portiere avversario, segnando il primo episodio di questo tipo nella storia dei Mondiali. Il calcio dal dischetto si è svolto a circa undici metri dalla porta, ma il portiere egiziano ha neutralizzato il tiro. È il quarto tiro dal dischetto sbagliato dal giocatore in questa competizione, senza precedenti in ambito mondiale.

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