Messi ha calciato un rigore contro l’Egitto che è stato parato dal portiere avversario, segnando il primo episodio di questo tipo nella storia dei Mondiali. Il calcio dal dischetto si è svolto a circa undici metri dalla porta, ma il portiere egiziano ha neutralizzato il tiro. È il quarto tiro dal dischetto sbagliato dal giocatore in questa competizione, senza precedenti in ambito mondiale.

Il 39enne si fa ipnotizzare da Shobair, numero uno dell'Egitto: Lionel disperato per il secondo errore di fila in questo Mondiale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Undici metri maledetti per Messi: rigore parato con l'Egitto, è il primo nella storia a sbagliare 4 penalty ai Mondiali

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MESSI sbaglia il RIGORE

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