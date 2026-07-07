Il 6 luglio si è aperta la residenza estiva della famiglia reale, con i figli della regina ormai adolescenti. Una volta considerati bambini timidi e aggrappati alle gonne della madre, ora sono pronti a partecipare pubblicamente. La loro crescita si nota nel modo in cui assumono ruoli più visibili durante gli eventi ufficiali. La trasformazione si evidenzia anche nelle occasioni pubbliche, dove mostrano maggiore sicurezza rispetto al passato.

C hi li ricorda bambini timidi, aggrappati alle gonne della mamma, stenta a riconoscerli oggi: il 6 luglio, per l’apertura della residenza estiva a Gråsten Palace, nello Jutland meridionale, Josephine e Vincent di Danimarca – i gemelli quindicenni di re Frederik X e regina Mary – sono arrivati con un piglio nuovo, quasi da protagonisti assoluti, tra ali di folla, bandiere danesi e mazzi di fiori. Frederik di Danimarca 50 anni in 50 foto. guarda le foto Josephine e Vincent di Danimarca, il debutto estivo al Palazzo di Gråsten. Per la famiglia reale danese raggiungere il Palazzo di Gråsten è una tradizione consolidata. Si tratta infatti della residenza estiva della royal family scandinava e permette a re Frederik e alla regina Mary di ritrovare i cittadini in una delle cornici più suggestive della Danimarca. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una volta erano i "piccoli di casa", ma i figli della regina Mary, ormai adolescenti, sono pronti a prendersi la scena

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