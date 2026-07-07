Una nuova avventura per Elisabetta Gregoraci è appena iniziata | Ci vediamo al cinema

Da 361magazine.com 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Elisabetta Gregoraci si trova sul set di un film, circondata da attori, operatori e telecamere. La scena si svolge tra luci accese e telecamere pronte, mentre il regista dà il via alle riprese con un “Azione!”. La modella e conduttrice si muove tra le varie postazioni, tra ciak e momenti di backstage, in un ambiente di produzione cinematografica.

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Elisabetta Gregoraci sul set di un film: una giornata immaginaria tra ciak, luci e backstage. Le luci si accendono, il silenzio cala sul set e il regista pronuncia la parola più attesa: “Azione!”. Tra costumi curati nei minimi dettagli, scenografie spettacolari e una troupe in continuo movimento, Elisabetta Gregoraci ha affrontato una giornata intensa davanti alla macchina da presa. Tra televisione, eventi internazionali e collaborazioni nel mondo della moda, Elisabetta Gregoraci continua a essere una presenza costante nel panorama dello spettacolo italiano. E se il cinema dovesse tornare a far parte del suo percorso, rappresenterebbe un’ulteriore occasione per mettersi alla prova davanti alla macchina da presa, aggiungendo un nuovo capitolo a una carriera costruita in oltre due decenni di attività. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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