Ora lo stupro, in Europa, è un motivo di espulsione anche per i rifugiati. La notizia è che fino a poche settimane fa non era così. È il frutto del lavoro portato avanti dalla Svezia e dal suo ministro della migrazione, Johan Foell, che ha portato avanti la battaglia per il riconoscimento della violenza sessuale come grave reato davanti all’Onu e all’Unhcr. “Ora siamo effettivamente riusciti a raccogliere sostegno tra molti Stati membri e a far cambiare l'Unhcr l'applicazione della convenzione. Penso che sia importante”, ha dichiarato Foell. Tutto nasce nel 2024, quando un eritreo che all’epoca aveva circa 18 anni è stato condannato per lo stupro di una 16enne avvenuto nella metropolitana a Skelleftea, nel nord del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un rifugiato che stupra può essere espulso: così la Svezia ha fatto cambiare le linee guida dell’Unhcr

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