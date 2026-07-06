Il 7 luglio, nella soap in onda su Rai Tre, Damiano cerca di proteggere Eduardo, mentre Serena e Filippo aiutano Jimmy. La puntata mostra i personaggi coinvolti in diverse situazioni, con Damiano che si impegna a tutelare Eduardo e Serena e Filippo che supportano Jimmy. La serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle 20.50.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. Dopo gli ultimi sviluppi, c'è tensione tra Damiano ed Eduardo, ma questo non fermerà il poliziotto dal provare a salvare l'amico; intanto Niko e Manuela ricevono il prezioso aiuto di Serena e Filippo per Jimmy. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 20.50 sulla terza rete di Viale Mazzini. Dov'eravamo rimasti Dopo essere stato a lungo sulle sue tracce, Grillo stava per incastrare Eduardo: per fortuna di Sabbiese, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 7 luglio: Damiano vuole proteggere Eduardo, Serena e Filippo aiutano Jimmy

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Un Posto al Sole, anticipazioni 29 giugno-3 luglio 2026: addio tra Damiano ed Eduardo

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