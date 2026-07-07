Un Palio ricco di polemiche | Al lavoro per i campi fissi

Durante un Palio segnato da polemiche, gli organizzatori hanno annunciato di lavorare per i campi fissi. Un rappresentante ha dichiarato che stanno cercando di risolvere i problemi, aggiungendo però che non sono disposti a investire in muta e bombole per le prove di gara. La questione riguarda le condizioni delle aree di competizione e le richieste avanzate dagli addetti ai lavori. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito ulteriori dettagli sulle decisioni prese.

"Noi stiamo facendo la nostra parte, anche quest’anno, cercando di risolvere i problemi. Certo, se poi vogliono che ci mettiamo anche una muta e le bombole per fare i campi di gara.". È una replica al vetriolo, quella che l’assessore al Palio, Maria Grazia Frijia, offre a chi, a seguito dell’annullamento della prepalio di Tellaro, ha tirato in ballo anche le amministrazioni comunali del golfo. La stagione che porta al Palio numero 101 è tutt’altro che serena: il problema dei campi di regata è solo l’ultimo di una serie di criticità che hanno minato la tranquillità delle borgate in vista dell’appuntamento della prima domenica di agosto. "Stiamo dando una mano anche in questo periodo difficile: quando è emerso il tema dei campi di gara, ci è stato chiesto di dare una mano a trovare aziende, e lo abbiamo fatto – ribadisce l’assessore –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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