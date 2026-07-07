Un nuovo inizio per l’industria a Brindisi Decaro | noi saremo attenti a seguire anche le preoccupazioni dei lavoratori e delle loro famiglie delle sigle sindacali

Notizia in breve

A Brindisi è stata posata la prima pietra di un nuovo polo industriale. Decaro, presidente della Regione Puglia, ha dichiarato che l'amministrazione seguirà le preoccupazioni dei lavoratori e delle sigle sindacali. La cerimonia ha segnato l'inizio di una fase di rinnovamento per l’industria locale. Nessun dettaglio sui tempi o sulle aziende coinvolte. La manifestazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e lavoratori presenti sul sito.