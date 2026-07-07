Un nuovo inizio per l’industria a Brindisi Decaro | noi saremo attenti a seguire anche le preoccupazioni dei lavoratori e delle loro famiglie delle sigle sindacali
A Brindisi è stata posata la prima pietra di un nuovo polo industriale. Decaro, presidente della Regione Puglia, ha dichiarato che l'amministrazione seguirà le preoccupazioni dei lavoratori e delle sigle sindacali. La cerimonia ha segnato l'inizio di una fase di rinnovamento per l’industria locale. Nessun dettaglio sui tempi o sulle aziende coinvolte. La manifestazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e lavoratori presenti sul sito.
“Prima pietra polo Brindisi avvia nuova stagione industriale”. Lo ha detto Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia, a margine della cerimonia di posa della prima pietra del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie al litio-ferro-fosfato (LFP), realizzato da Eni Storage Systems, società di Eni Industrial Evolution e FIB (gruppo Seri Industrial), nell'area industriale Versalis di Brindisi. “noi saremo attenti a seguire anche le preoccupazioni dei lavoratori e delle loro famiglie delle sigle sindacali”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Un nuovo inizio per lindustria a Brindisi, Decaro: noi saremo attenti a seguire anche le
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