Il Comune ha destinato un milione di euro per rifare la pavimentazione di Corso Vannucci e di piazza IV Novembre. La comunicazione è stata fatta ieri durante una seduta del Consiglio comunale, in occasione dell’approvazione dell’assestamento di bilancio. La cifra coprirà i lavori di ristrutturazione delle superfici pavimentate nelle due aree centrali della città.

Un milione di euro per rifare la pavimentazione in Corso Vannucci e piazza IV Novembre. L’annuncio è arrivato ieri in Consiglio comunale dopo l’approvazione dell’assestamento di bilancio. "Corso Vannucci e Piazza IV Novembre, – sottolinea la sindaca Vittoria Ferdinandi – sono il cuore di Perugia, il luogo in cui la città si riconosce, accoglie, si racconta. Avviare il loro rifacimento significa restituire dignità, bellezza e piena fruibilità al volto più rappresentativo della città". "Questo intervento non riguarda solo il decoro urbano. Riguarda l’ accessibilità, la sicurezza, il diritto di tutte e tutti a vivere il centro storico. Rifare Corso Vannucci significa anche renderlo finalmente più percorribile per le persone con disabilità, per chi si muove con una carrozzina, per le persone anziane, per le famiglie con passeggini". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un milione per rifare la pavimentazione in Corso Vannucci

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