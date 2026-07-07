Un metodo a due, basato sull’etica, si trova ancora in uso. La morte di Yervant Gianikian, ultimo membro della coppia che ha rivoluzionato la visione delle immagini d’archivio, è stata annunciata. Gianikian era noto per aver innovato il modo di interpretare filmati storici, cambiando il concetto di archivio visivo. La notizia arriva in un periodo segnato da guerre e oppressione, segnando la perdita di una figura centrale nel campo.

Per chi conosce l’opera di Gianikian-Ricci Lucchi, la morte di Yervant Gianikian, ultimo superstite della coppia che ha inventato un nuovo modo di guardare le immagini filmate e mutato per sempre il concetto di «immagini d’archivio», non può che apparire come un ennesimo segno funesto di questi tempi di guerra e crescente oppressione. Con Godard e Straub-Huillet (l’altra immensa e indissolubile unione d’amore, estetica ed esistenziale, del cinema in Italia) Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi hanno sempre lavorato, con ostinato rigore, contro la violenza: sull’ambiente, sugli animali, sull’uomo contro l’uomo. Lottare contro lo sfruttamento, il colonialismo e il vandalismo turista, il razzismo e la guerra, soprattutto la guerra, condensazione del male, è stata la luce pulsante dietro ogni immagine degli autori di Dal Polo all’Equatore. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Un metodo (a due) frutto dell’etica. Sempre contro il «Pays Barbare»

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Obligada a seducir a un CEO frío, es adorada por su pureza y mimada en su hogar.

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