Un medico in famiglia torna? Tutto pronto ora tocca alla Rai
Una nuova stagione di Un medico in famiglia potrebbe essere in fase di sviluppo, con la Rai pronta a riprendere la produzione. La serie, molto popolare e seguita da milioni di spettatori, è nota per i personaggi interpretati da attori storici. Al momento non sono stati annunciati dettagli ufficiali sulla data di ripresa o sul cast, ma si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane. La fiction ha già avuto diverse edizioni e si prepara a un possibile ritorno.
Un medico in famiglia, la celebre fiction Rai seguita da milioni di telespettatori ed entrata nel cuore dei fan grazie ai personaggi interpretati da Lino Banfi e Giulio Scarpati. Un medico in famiglia torna in tv?. A parlare del possibile ritorno della fiction Rai, Verdiana Bixio, produttrice Publispei, e volto dietro alcune fra le serie di maggiore successo degli ultimi anni, da Un medico in famiglia a I Cesaroni, sino a Tutti pazzi per amore. Ospite dell’Italian Global Series, la produttrice ha affermato che il soggetto della nuova stagione di Un medico in famiglia sarebbe stato scritto. La possibilità concreta di riportare lo show in televisione dunque ci sarebbe, ma ora toccherebbe alla Rai fare il passo successivo. 🔗 Leggi su Dilei.it
Un Medico in Famiglia è PEGGIO dei Cesaroni
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