DOPO IL FLOP DEI CESARONI TOCCA AL MEDICO IN FAMIGLIA? LA RAI AD UN BIVIO
Sui social per anni si è chiesto a gran voce il ritorno dei Cesaroni e abbiamo visto com’è andata a finire. Malissimo. Ora tocca al Medico in Famiglia? Publispei, casa di produzione di entrambe le serie familiari, da tempo era in pressing su Mediaset e alla fine l’ha convinta. Ora è tornata alla carica con la Tv di Stato ma il rischio flop è dietro l’angolo. Buona parte del cast dell’indimenticata serie di Rai1, a partire da Lino Banfi e Milena Vukotic, chiede un ritorno sul set per una stagione conclusiva. Ora arriva l’indiscrezione della stesura di nuove puntate. La stagione finale è ora in una fase di scrittura, la direzione di Rai Fiction, guidata da Maria Pia Ammirati, deciderà se concedere l’ok alla produzione solo dopo aver letto la sceneggiatura. 🔗 Leggi su Bubinoblog
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