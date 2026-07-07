Un medico in famiglia | soggetto pronto per la nuova stagione ma il futuro resta incerto

Un medico in famiglia: la Publispei conferma di aver scritto il soggetto dei nuovi episodi, ma il futuro della serie Rai dipende dai tagli agli investimenti. Il tanto atteso ritorno della storica serie televisiva di Rai 1 attraversa una fase cruciale. Il destino dei nuovi episodi di Un medico in famiglia è attualmente legato alle decisioni dei vertici aziendali, che stanno esaminando la fattibilità del progetto. La conferma ufficiale dello stato di avanzamento dei lavori è arrivata direttamente da Verdiana Bixio, presidente della casa di produzione Publispei, la quale ha fatto il punto della situazione durante il suo intervento al prestigioso appuntamento dell’Italian Global Series, delineando uno scenario complesso per la fiction italiana. 🔗 Leggi su 2anews.it

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