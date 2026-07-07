Con l'avvicinarsi del processo, i familiari esprimono dolore e speranza che vengano chiariti tutti i dettagli della vicenda e che siano accertate le responsabilità. Non viene specificato cosa abbia causato il dolore, ma si sottolinea il desiderio di conoscere la verità e ottenere giustizia. La frase evidenzia la sofferenza dei familiari e la loro determinazione a seguire il procedimento legale.

"Con l’avvicinarsi del processo, il nostro pensiero è rivolto alla ricerca della verità e della giustizia. Affronteremo questo percorso con grande dolore, ma anche con la speranza che ogni aspetto della vicenda venga chiarito e che siano accertate tutte le responsabilità. Ci aspettiamo un processo serio, trasparente e rispettoso della memoria di Aba, affinché emerga tutta la verità sui fatti". Ogni parola è un macigno, un imperativo, un monito per la famiglia di Abanoub Youssef, il diciottenne ucciso dal compagno Zouhair Atif all’istituto Einaudi Chiodo lo scorso 16 gennaio. "Come famiglia – racconta il cugino della vittima, Kiro Attia – facciamo ancora fatica a credere a quanto è accaduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un dolore senza fine: "Non riusciamo a credere che sia potuto accadere"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VI RACCONTO TUTTO! J-AX passa dal BSMT!

Notizie e thread social correlati

Schiacciata tra due autobus dopo il concerto di Max Pezzali. L’autista Tper è ancora sotto choc: “Non so come sia potuto accadere”Una donna di 57 anni è rimasta ferita dopo essere stata schiacciata tra due autobus all’uscita di un concerto di Max Pezzali.

Garlasco, Roberta Bruzzone scettica sull'audio di Sempio in auto: "Vogliono far credere che sia bomba atomica"Roberta Bruzzone ha espresso scetticismo riguardo all'audio di Andrea Sempio registrato in auto, sostenendo che vorrebbero far credere che si tratti...

Temi più discussi: Un dolore senza fine: Non riusciamo a credere che sia potuto accadere; Separazioni: al Cinema Monviso il nuovo film di Stefano Chiantini sul dolore e la fine dei legami familiari; Dolore senza fine a Maida: lutto cittadino per Aurora, la bimba morta a soli due anni · catanzarochannel.it; Paolo e Dario: il dolore senza fine di Pozzolengo, due giovani vite spezzate in pochi giorni.

Un dolore senza fine: Non riusciamo a credere che sia potuto accadereI famigliari del ragazzo ucciso sono stretti nell’abbraccio e non si danno pace. Atif riceve in carcere la visita della mamma mentre il padre non riesce a vederlo. lanazione.it

In una Rai devastata, brillano come diamanti i viaggi di Domenico Iannaccone nel dolore dell’umanità. E le persone che danno la loro vita per quella degli altri. La mia rubrica su @DRepubblicaItRP x.com

Un dolore senza fine. Tre poliziotti uccisi in un agguato mortaleCinquant’anni fa, Viareggio e la Versilia entrarono di prepotenza nelle case degli italiani portandosi dietro il peso di una tragedia – la morte di tre poliziotti e un ferito gravissimo – che la ... lanazione.it