«L’estate è il simbolo della “Casa dello Sport”: è il periodo dell’anno in cui, meglio di ogni altro, riusciamo a raccontare la varietà dell’offerta di Sky Sport, a partire da ciò che, normalmente, nel corso della stagione rimane, in alcuni momenti, un po’ in secondo piano». Così Federico Ferri, direttore di Sky Sport, alla presentazione dei palinsesti, andata in scena a Milano presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber. Sky Sport si prepara a una calda estate con 15 mila ore di diretta e 3.000 appuntamenti a 360 gradi. Grande protagonista della nuova stagione sarà il calcio, che tornerà in campo già da luglio con il programma delle amichevoli internazionali che accompagneranno Inter, Juventus, Milan e Napoli verso i primi impegni ufficiali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un docufilm su Boniperti tra le novità in programma su Sky Sport

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