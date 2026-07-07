Giampiero Boniperti – L'Unica Cosa Che Conta è il docufilm Sky Original che per la prima volta racconta la storia dell'uomo che è stato la Juventus in tutte le sue vite: calciatore, capitano, presidente e simbolo di un'intera epoca. Attraverso la partecipazione dei tre figli Alessandro, Federica e Gianpaolo, le testimonianze dei grandi campioni che lo hanno conosciuto e i ricordi delle firme più autorevoli del. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Giampiero Boniperti L'Unica Cosa Che Conta: Sky Original Docufilm

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