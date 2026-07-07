Ultimo torna negli stadi nel 2027 | La favola continua tutte le date del nuovo tour

Ultimo tornerà negli stadi nel 2027, con un tour che toccherà diverse città italiane. L’artista ha annunciato tutte le date ufficiali, confermando le tappe previste per il prossimo anno. Il calendario del tour attraverserà il paese da nord a sud, coinvolgendo numerose location tra cui grandi impianti sportivi e spazi all’aperto. La notizia ha suscitato l’attenzione dei fan, pronti a seguire le esibizioni dal vivo.

Roma, 7 luglio 2026 – La favola continua. Ultimo annuncia il nuovo tour negli stadi per il 2027 e riaccende l’entusiasmo dei fan con un calendario che attraverserà l’Italia da nord a sud. Dopo una stagione di concerti da record, il cantautore romano è pronto a tornare nei grandi impianti con “Ultimo Stadi 2027”, un nuovo viaggio live che promette di trasformarsi in uno degli eventi musicali più attesi del prossimo anno. L’annuncio arriva con un’immagine dal forte impatto visivo: sfondo rosso, Ultimo sul palco con il microfono in mano e il braccio alzato verso il cielo. Al centro, una frase che suona già come una promessa ai suoi fan: “La favola continua. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

EROS RAMAZZOTTI torna a esibirsi a San Siro con 'Una storia importante world tour'

Notizie e thread social correlati

Ultimo rilancia, 11 date tour stadi 2027 de “La favola continua”Ultimo ha annunciato un tour negli stadi previsto per il 2027, intitolato “La favola continua”, che seguirà il successo del concerto del 2026 a Roma...

Leggi anche: Ultimo guarda già al futuro: arriva l’annuncio del tour negli stadi nel 2027. Le date

Temi più discussi: Ultimo, dopo Tor Vergata annuncia tour 2027 negli Stadi: Ora vengo io a casa vostra; Ultimo torna a Nordest dopo il concerto dei record: nel 2027 a Lignano e Padova; Ultimo annuncia il tour negli stadi 2027: La Favola Continua dopo il live dei record; Concerto Ultimo - Stadi 2027.

Dopo il grande raduno di Roma nel 2027 ULTIMO torna live negli stadi con undici date estive. Ecco il calendario #ULTIMO x.com

I concerti di Ultimo negli stadi 2027, al via domani la vendita dei biglietti: i prezzi e dove acquistarliNel 2027 Ultimo ha annunciato il tour negli stadi, da Bologna a Olbia, il cantautore toccherà tutta Italia: ecco come acquistare i biglietti e quanto ... fanpage.it

Ultimo annuncia il suo ritorno negli stadi nel 2027: unica data a Bari il 6 luglio allo stadio San NicolaSaranno undici le date nei più grandi stadi italiani a partire dal 10 giugno. L'annuncio dopo il live dei record Ultimo 2026 - La favola per sempre che ha radunato 250mila persone a Roma Tor Vergata ... lagazzettadelmezzogiorno.it