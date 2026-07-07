Da oggi, alle 13:20 del 7 luglio 2026, Orsato assume il ruolo di designatore degli arbitri di Serie A e B. La sua carriera, iniziata con il sogno di diventare elettricista, si concentra ora sulla direzione degli incontri di calcio in Italia. La nomina è ufficiale e segna un nuovo capitolo per l’arbitraggio nazionale. Orsato avrà il compito di coordinare le designazioni e supervisionare gli arbitri nei campionati di massima e seconda divisione.

Si sa: da giovane sognava di fare l’elettricista e d’ora in poi, quindi dalle ore 13,20 del 7 luglio 2026, gli toccherà l’ambìto e inseguito compito di riaccendere un periodo arbitrale fatto di troppi tunnel e vicissitudini che ancora devono avere una fine: Daniele Orsato, 50 anni, è il nuovo designatore della Can A e B, un traguardo scritto da mesi e per il quale erano stati fatti diversi nomi, da Nicola Rizzoli a Daniele Doveri che però ha deciso di restare sul campo per arbitrare un altro anno. Dirigerà Orsato insomma: lo ha deciso il neo direttore tecnico Domenico Messina (anch’egli ex designatore dal 2014 al 2017) assieme al Comitato Nazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ufficiale, Orsato è il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e B

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