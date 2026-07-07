Ufficiale Daniele Orsato è il nuovo designatore degli arbitri

Daniele Orsato è stato nominato responsabile della designazione arbitrale per Serie A e Serie B. La decisione è stata comunicata da fonti ufficiali. Orsato, ex arbitro di lunga carriera, assume il ruolo di designatore. La nomina è stata confermata da fonti ufficiali. La sua designazione sostituisce quella precedente. La nomina è efficace immediatamente. La società che gestisce gli arbitri ha annunciato ufficialmente la scelta.

Daniele Orsato è il nuovo responsabile della designazione arbitrale per i campionati di Serie A e Serie B. A riportarlo è Sky Sport, secondo cui l’ex arbitro internazionale, classe 1975, è stato scelto per raccogliere l’eredità di Gianluca Rocchi, che ha lasciato l’incarico dopo essersi autosospeso in seguito alla vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto e sulla quale sta indagando la Procura di Milano. Orsato, reduce da una stagione alla guida degli arbitri di Serie C, è stato nominato dal Comitato Nazionale dell’AIA su indicazione del nuovo Direttore Tecnico Domenico Messina. Per lui si tratta di un ritorno ai massimi livelli del mondo arbitrale dopo una lunga carriera internazionale culminata con la direzione di importanti sfide europee. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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