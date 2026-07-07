Nella notte, missili lanciati da forze ucraine hanno colpito un aeroporto nella regione di Belgorod, provocando un blackout nella zona. L’attacco ha causato danni all’infrastruttura dell’aeroporto e ha interrotto le comunicazioni elettriche nella regione. Non sono stati segnalati vittime. Le autorità russe hanno confermato l’attacco e avviato indagini sulla provenienza dei missili.

Nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Nella notte, la regione russa di Belgorod è stata interessata da un massiccio attacco missilistico attribuito alle forze armate ucraine. Secondo le autorità locali, i raid hanno provocato danni alle infrastrutture energetiche, con conseguenti interruzioni nella fornitura di elettricità e acqua in diverse aree, oltre a causare una vittima e tre feriti. Stando a quanto riportato dal canale Telegram Exilenova Plus, uno degli obiettivi colpiti sarebbe stato l’aeroporto di Belgorod, dove si è sviluppato un incendio in seguito agli attacchi. Il canale indipendente russo Astra riferisce inoltre che sarebbe andato a fuoco anche un impianto collegato alla gestione del principale gasdotto della regione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Ucraina, missili di Kiev su aeroporto di Belgorod: blackout nella regione russa

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Ukraine has dealt Moscow its most powerful blow in a year; Russian capital in flames

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