Verrà presentato giovedì, alla Fondazione Feltrinelli “Tyrannis Il secolo delle nuove autocrazie e l’ultima reazione democratica, l’ultimo libro di Goffredo Buccini. Saranno in dialogo con l’autore Fausto Bertinotti e Luciano Fasano, modera Paolo Soraci. Buccini, inviato ed editorialista del Corriere della Sera, ha raccontato l’inchiesta Mani pulite per la quale gli è stato assegnato il Premio Cronista dell’Anno 1995. Ha lavorato per il Mattino, la Notte, Il Giornale, la Repubblica. Ha scritto tre romanzi e diversi saggi. Con questo libro affronta la grande crisi delle democrazie iniziata al giro di boa del millennio e diventata il motivo dominante nel primo quarto del nuovo secolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Tyrannis” e le democrazie inceppate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Grazia a Nicole Minetti: così le reti di potere minacciano le democrazieRecentemente si è parlato di una grazia concessa a Nicole Minetti, ma i dettagli sulla vicenda non permettono di formulare giudizi precisi.

Palantir e il manifesto digitale: allarme per le democrazieUn nuovo rapporto solleva preoccupazioni riguardo all'influenza di un'azienda privata sulla sicurezza nazionale e sulle decisioni militari dei...

Argomenti più discussi: Tyrannis e le democrazie inceppate; Tyrannis - Il Foglio; Tre libri per non tornare dalle vacanze come sei partito.

Tyrannis e le democrazie inceppateVerrà presentato giovedì, alla Fondazione Feltrinelli Tyrannis Il secolo delle nuove autocrazie e l’ultima reazione democratica, l’ultimo libro ... ilgiorno.it