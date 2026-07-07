Tyrannis e le democrazie inceppate

Da ilgiorno.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Verrà presentato giovedì, alla Fondazione Feltrinelli “Tyrannis Il secolo delle nuove autocrazie e l’ultima reazione democratica, l’ultimo libro di Goffredo Buccini. Saranno in dialogo con l’autore Fausto Bertinotti e Luciano Fasano, modera Paolo Soraci. Buccini, inviato ed editorialista del Corriere della Sera, ha raccontato l’inchiesta Mani pulite per la quale gli è stato assegnato il Premio Cronista dell’Anno 1995. Ha lavorato per il Mattino, la Notte, Il Giornale, la Repubblica. Ha scritto tre romanzi e diversi saggi. Con questo libro affronta la grande crisi delle democrazie iniziata al giro di boa del millennio e diventata il motivo dominante nel primo quarto del nuovo secolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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