Tutti i film in uscita nell’estate 2026 | da Odissea a Spider-Man il calendario completo

Per l’estate 2026, le sale italiane prevedono un programma ricco di uscite, tra cui film di grandi franchise, opere d’autore, horror, animazione e ritorni di titoli cult. La stagione segue un giugno con diverse uscite di rilievo e si inserisce in un calendario che copre tutto il periodo estivo. La programmazione comprende titoli molto attesi come Odissea e Spider-Man, con un’offerta variegata di generi e stili cinematografici.

Roma, 7 luglio 2026 – L’estate 2026 si prepara a essere una stagione ricca per il cinema. Dopo un giugno già segnato da uscite importanti, le sale italiane entrano nel cuore della programmazione estiva con un calendario che alterna grandi franchise, film d’autore, horror, animazione e ritorni cult. I titoli più attesi. Il titolo più atteso di luglio è senza dubbio Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan ispirato al viaggio di Ulisse. Ma nello stesso mese arrivano anche Spider-Man – Brand New Day, il nuovo capitolo con Tom Holland, Minions & Monsters, il ritorno di Lupin III – Il castello di Cagliostro e diversi titoli più piccoli pensati per un pubblico da cinema d’essai. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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