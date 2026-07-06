Vigilia di vertice Nato in Turchia Tensione Europa-Usa
A poche ore dal vertice Nato in Turchia, il presidente americano ha rivolto un’altra critica alla premier italiana. La tensione tra Europa e Stati Uniti si concentra sulla questione dei fondi, alimentando nervosismo all’interno dell’alleanza. Il summit si svolgerà il 7 e 8 luglio, mentre le divergenze tra le parti si fanno più evidenti prima dell’appuntamento internazionale.
L’ennesima frecciata del presidente americano contro la premier italiana arriva a poche ore dal summit della Nato in Turchia del 7 e 8 luglio. Tensione in seno all’alleanza tra Europa e Usa sulla questione fondi. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Vigilia di vertice Nato in Turchia. Tensione Europa-Usa
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