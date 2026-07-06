Vigilia di vertice Nato in Turchia. Tensione Europa-Usa

Notizia in breve

A poche ore dal vertice Nato in Turchia, il presidente americano ha rivolto un’altra critica alla premier italiana. La tensione tra Europa e Stati Uniti si concentra sulla questione dei fondi, alimentando nervosismo all’interno dell’alleanza. Il summit si svolgerà il 7 e 8 luglio, mentre le divergenze tra le parti si fanno più evidenti prima dell’appuntamento internazionale.