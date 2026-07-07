Un rappresentante di Komen Italia ha sottolineato l'importanza della ricerca sui tumori metastatici al seno, evidenziando che queste forme non devono essere considerate automaticamente come tumori terminali. Ha aggiunto che questa percezione può influenzare negativamente le donne affette, riducendo la loro energia e speranza. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica per chiarire che il tumore metastatico non implica necessariamente un esito fatale.

“Vogliamo che anche l'opinione pubblica sia sensibilizzata e non pensi più che ‘tumore metastatico’ equivalga a ‘tumore terminale’, perché è un’uguaglianza che toglie energia a queste donne e che, in questo momento, non rispecchia la realtà delle cose. Credo sia importante che ci sia un cambiamento culturale e che ci sia la consapevolezza che il tumore metastatico rimane un filone di ricerca importantissimo”. Lo ha detto Alba Di Leone, presidente di Komen Italia e dirigente medico Uoc Senologica policlinico universitario Fondazione Agostino Gemelli Irccs Roma, intervenendo al Roma Summer Fest, nuova tappa di ‘Due di noi. Dialoghi sul tumore al seno metastatico’ la campagna di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico di Gilead Sciences con Europa Donna Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Quotidiano.net - Tumori: Di Leone (Komen Italia), ‘su seno metastatico filone di ricerca importantissimo’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tumori: Di Leone (Komen Italia), su seno metastatico filone di ricerca importantissimo

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tumori seno metastatico, Di Leone (Komen Italia): "Non più sinonimo di malattia terminale"

Leggi anche: Tumori, seno metastatico: Passoni, ‘oggi la ricerca permette di ridiscutere futuro’

Temi più discussi: Tumore al seno metastatico, il divano rosa simbolo di una vita che continua; Armonia Mediterranea al Don Alfonso 1890: un pranzo solidale per sostenere Komen; Race for the cure, anche Atac partecipa all’iniziativa per lotta cancro al seno.

Prevenzione tumore al seno per le donne over 74: al via l’iniziativa di Komen ItaliaIn Italia gli screening oncologici gratuiti terminano a 75 anni. Ecco perché Komen Italia ha avviato il progetto La Carovana d’Argento ... iodonna.it

Lotta ai tumori e salute al femminile: al via gli incontri gratuiti Komen. Il calendarioBologna, 12 giugno 2026 – Al via gli incontri itineranti, gratuiti e aperti a cittadini e cittadine, organizzati da Komen Italia-Comitato Er in collaborazione con Cna Impresa Donna Bologna, dedicati ... ilrestodelcarlino.it