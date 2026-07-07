Oggi si apre una nuova prospettiva nella lotta al tumore al seno metastatico, che in passato era considerato una malattia terminale. Le terapie stanno evolvendo rapidamente, offrendo possibilità che fino a poco tempo fa erano inimmaginabili. Questa evoluzione permette di vedere il tumore metastatico come una condizione gestibile, piuttosto che una condanna definitiva. La speranza cresce grazie ai progressi clinici e alle nuove strategie terapeutiche.

Roma, 7 lug. (Adnkronos Salute) - Oggi, nella lotta al tumore al seno metastatico si apre una prospettiva “fino a qualche anno fa, inimmaginabile. Le terapie sono in continua evoluzione e questo ci dà grandissima speranza. Vogliamo però che anche l'opinione pubblica sia sensibilizzata e non pensi più che ‘tumore metastatico' equivalga a ‘tumore terminale', perché è un'uguaglianza che toglie energia alle donne che convivono con la malattia e che, in questo momento, non non rispecchia la realtà delle cose”. Lo spiega Alba Di Leone, presidente di Komen Italia e dirigente medico Uoc Senologica policlinico universitario Fondazione Agostino Gemelli Irccs Roma, intervenendo, all'interno del Roma Summer Fest, a ‘Due di Noi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Tumori seno metastatico, Di Leone (Komen Italia): "Non più sinonimo di malattia terminale"

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Tumori: Di Leone (Komen Italia), su seno metastatico filone di ricerca importantissimo

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