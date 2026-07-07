Tumori così l' AI riuscirà a prevedere la risposta ai farmaci

Notizia in breve

Un nuovo sistema di intelligenza artificiale può prevedere quale risposta avranno i pazienti ai farmaci oncologici. Lo strumento analizza i dati clinici per identificare le persone più idonee a ricevere specifiche terapie. La tecnologia mira a migliorare la selezione dei trattamenti e ottimizzare le strategie terapeutiche in ambito oncologico. Attualmente, è in fase di sviluppo e valutazione clinica.