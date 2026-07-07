Tumori così l' AI riuscirà a prevedere la risposta ai farmaci
Un nuovo sistema di intelligenza artificiale può prevedere quale risposta avranno i pazienti ai farmaci oncologici. Lo strumento analizza i dati clinici per identificare le persone più idonee a ricevere specifiche terapie. La tecnologia mira a migliorare la selezione dei trattamenti e ottimizzare le strategie terapeutiche in ambito oncologico. Attualmente, è in fase di sviluppo e valutazione clinica.
Un nuovo strumento di intelligenza artificiale potrebbe aiutare i medici a individuare precocemente i pazienti con maggiori probabilità di beneficiare di alcune terapie oncologiche. Il modello, chiamato Compass e sviluppato da ricercatori della Harvard University di Boston, punta a fornire supporto ai medici nella scelta della strategia terapeutica più adatta per ogni caso, grazie all'analisi dell'attività genica dei tumori. "Sfruttando le più avanzate capacità di intelligenza artificiale, possiamo identificare i pazienti con maggiori probabilità di rispondere a un determinato immunoterapico prima ancora che ricevano il farmaco", spiega all'Ansa Marinka Zitnik, autrice senior dello studio pubblicato su Nature Medicine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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