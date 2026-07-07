Le associazioni di pazienti con tumore al seno metastatico collaborano con medici e istituzioni per migliorare l’accesso alle terapie. L’obiettivo è garantire che tutte le pazienti, ovunque si trovino, possano ricevere le cure necessarie. A sostenerlo è un rappresentante delle associazioni, che sottolinea l’importanza di un lavoro di squadra per assicurare uguaglianza e accessibilità a livello nazionale. La collaborazione tra le parti mira a ridurre le disparità nell’erogazione delle terapie.

Roma, 7 lug. (Adnkronos salute) - “Le associazioni pazienti sono al fianco sia della medicina sia dei tavoli decisionali delle istituzioni. E' un lavoro di squadra, perché ciò che conta è far arrivare quanto più possibile queste terapie alle pazienti, garantendo accessibilità e uguaglianza su tutto il territorio nazionale”. Così Mariagrazia Punzo, delegata per il Lazio di Europa Donna Italia, partecipando, nell'ambito del Roma Summer Fest, all'incontro ‘Due di noi. Dialoghi sul tumore al seno metastatico', parte della campagna di sensibilizzazione di Gilead Sciences con Europa Donna Italia sul tumore al seno metastatico lanciata a Milano in occasione delle Olimpiadi invernali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumore seno metastatico, Punzo (Europa Donna): "Fare squadra per accesso equo a cure"

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