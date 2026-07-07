L'ex presidente degli Stati Uniti ha criticato l’Unione europea, sostenendo che desidera indebolirla per evitare la competizione. Nel frattempo, si concentra sulle elezioni di novembre, mentre mira a consolidare il proprio potere. La sua posizione include attacchi sia all'Europa che alla leader di un governo europeo, con dichiarazioni che sembrano orientate a influenzare il panorama politico interno. La sua strategia sembra essere indirizzata a mantenere la rilevanza politica in vista delle prossime consultazioni elettorali.

Certi politici preferiscono fermarsi alla superficie delle cose e non hanno il coraggio di guardare in profondità. Trump attacca l’Uniome europea perché ne teme la capacità di competere e vorrebbe disgregarla, esattamente come Putin e Xi Jin Ping. Quando ingiuria Giorgia Meloni e svillaneggia gli altri premier lo fa con l’occhio rivolto all’opinione pubblica americana alla quale vuole offrire l’Ue come responsabile del disastro iraniano. È un furbastro, con modi da strapaese e qualche insulto da osteria. Riesce ad aver torto anche quando ha ragione, come nel caso dell’aumento delle spese per la difesa L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Trump non è un pazzo, è ingordo di potere: attacca Meloni e l’Europa ma pensa alle elezioni di novembre

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TRUMP NON È PAZZO, SAREBBE UN SOLIPSISTA SECONDO LO PSICHIATRA

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