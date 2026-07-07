La premier italiana non ha risposto agli attacchi di Donald Trump, che l’ha accusata di comportamenti sessisti. Dopo le dichiarazioni di Trump, Meloni ha mantenuto il silenzio, senza commentare o reagire pubblicamente. Gli ambienti di Palazzo Chigi si interrogano su come e quando si fermerà l’escalation tra i due leader. La tensione tra i due è aumentata dopo le accuse rivolte alla premier.

Dove si ferma? Quando finirà l'escalation? Sono domande che rimbalzano nei corridoi di Palazzo Chigi, nel day after dell'ultimo affondo personale, questa volta tinto di sessismo, di Donald Trump contro Giorgia Meloni. La premier si confronta già nella notte con Antonio Tajani al telefono. E di nuovo squillano i telefoni al mattino. Dopo la risposta in video della penultima volta, stavolta la scelta è di ignorare il dileggio, la richiesta di "un ordine restrittivo". È la linea che Meloni stessa impartisce ai suoi, dopo un confronto con i suoi consiglieri. «Adesso basta. Non intendo tornarci sopra». Dietro un silenzio che rompe i timpani si celano anche timori e sospetti del governo italiano verso l'ex alleato Donald. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Trump-Meloni, è gelo: la premier ignora gli attacchi. La strategia del silenzio per frenare l'escalation

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La rottura tra Trump e Meloni: i 3 punti che hanno portato allo scontro

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