La premier ha deciso di non fornire più assistenza a Donald Trump, in risposta alle sue recenti dichiarazioni personali e sessiste contro di lei. Nei corridoi di Palazzo Chigi si discutono i limiti di questa strategia e i tempi di eventuale escalation. La questione si inserisce nel contesto dei preparativi per il prossimo summit, mentre si cerca di capire quando si fermerà questa escalation.

Dove si ferma? Quando finirà l'escalation? Sono domande che rimbalzano nei corridoi di Palazzo Chigi, nel day after dell'ultimo affondo personale, questa volta tinto di sessismo, di Donald Trump contro Giorgia Meloni. La premier si confronta già nella notte con Antonio Tajani al telefono. E di nuovo squillano i telefoni al mattino. Dopo la risposta in video della penultima volta, stavolta la scelta è di ignorare il dileggio, la richiesta di "un ordine restrittivo". È la linea che Meloni stessa impartisce ai suoi, dopo un confronto con i suoi consiglieri. «Adesso basta. Non intendo tornarci sopra». Dietro un silenzio che rompe i timpani si celano anche timori e sospetti del governo italiano verso l'ex alleato Donald. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Trump-Meloni, la strategia della premier in vista dei lavori del summit: non gli forniamo più assist

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Giorgia Meloni: Trump ha totalmente inventato, io e l'Italia non imploriamo mai

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