Trump contro Nato Giorgia & C che gli assicurano contratti miliardari

Mentre Giorgia Meloni era in viaggio verso Ankara, Donald Trump era già presente al vertice Nato. Ha rivolto critiche all’Europa e all’Italia delle destre, evidenziando tensioni tra gli alleati. Nel frattempo, alcuni politici italiani ottengono contratti miliardari, anche grazie a accordi siglati con aziende straniere. Trump ha già pronunciato dichiarazioni contro l’alleanza, senza riferimenti diretti, mentre Meloni proseguiva il viaggio ufficiale.

Mentre Giorgia Meloni era in volo verso Ankara, al vertice Nato Donald Trump era già arrivato. E aveva già lanciato nuovi attacchi all’Europa e all’Italia delle destre. “Abbiamo investito nella Nato: gli alleati dovrebbero essere disposti a dare una mano. Italia, Germania e Francia, anche la Gran Bretagna, hanno rifiutato” di aiutare sull’Iran, ha detto Trump nel corso del bilaterale con Recep Tayyip Erdogan. Meloni “mi piace, è una brava persona ma non c’è stata per noi” sull’Iran, ha insistito il presidente americano. “Francamente se” il vertice della Nato non “si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, probabilmente non avrei partecipato”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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