Trump clamoroso e Giorgia Meloni se la ride | colpo di scena!

Dopo settimane di tensioni pubbliche, l’amministrazione Trump sta considerando un possibile riavvicinamento con la presidente del Consiglio italiana. La notizia arriva in un momento di scontri tra le due parti, mentre la leader italiana sembra non preoccuparsi troppo. Non ci sono conferme ufficiali sulle azioni concrete in atto, ma fonti vicine alle parti indicano un possibile cambiamento di atteggiamento. La situazione resta in evoluzione e senza comunicati ufficiali.

Dopo settimane di frizioni e critiche pubbliche, l’amministrazione Trump starebbe valutando un percorso di riavvicinamento con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il possibile snodo diplomatico sarebbe il vertice Nato di Ankara, occasione nella quale potrebbero emergere segnali di distensione e una proposta operativa: attribuire a Italia e Turchia un ruolo di primo piano nella stabilizzazione della Libia e nella gestione dei dossier energetici collegati. Secondo fonti vicine all’amministrazione statunitense, una parte della Casa Bianca considererebbe Roma un partner strategico nel Mediterraneo e punterebbe a evitare un deterioramento ulteriore dei rapporti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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Lo scontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump

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