troppe aggressioni servono telecamere

Sono state segnalate troppe aggressioni, e si propone di installare telecamere nelle zone più a rischio. Per farlo, si punta a individuare fondi provenienti da risorse regionali, nazionali ed europee. L’obiettivo è finanziare sistemi di videosorveglianza nelle aree sensibili e aumentare il numero di agenti della Polizia Locale. La richiesta di risorse mira a migliorare la sicurezza e prevenire ulteriori episodi di violenza.

Individuare risorse regionali, nazionali ed europee per reperire finanziamenti per l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle principali aree sensibili del paese e per rafforzare l’organico della Polizia Locale. È la mozione presentata dal consigliere comunale Francesco Spatafora (minoranza) che sarà discussa nella prossima seduta del Consiglio comunale. "Non si tratta di creare allarmismi né di dipingere Serramazzoni come un paese insicuro – afferma -. Al contrario, proprio perché amiamo il nostro territorio e ne conosciamo il valore, abbiamo il dovere di intervenire prima che determinati fenomeni diventino strutturali. La sicurezza non appartiene a una parte politica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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