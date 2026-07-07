Il tribunale sarà blindato e sotto controllo per la prima udienza del processo che si svolge in Corte di assise. La seduta si terrà lunedì e prevede controlli e un numero chiuso di persone. L’imputato è un diciannovenne marocchino accusato di aver ucciso con una coltellata un coetaneo all’interno di un liceo. La vittima è deceduta lo scorso 16 gennaio durante un’aggressione avvenuta in istituto scolastico.

Tribunale blindato per la prima udienza che si terrà lunedì prossimo in Corte di assise del processo che vede imputato Zouhair Atif, il diciannovenne di origini marocchine che la mattina dello scorso 16 gennaio ha sferrato una coltellata mortale al coetaneo Abanoub Youssef all’interno dell’istituto scolastico superiore “Einaudi Chiodo“ di Spezia. Una vicenda che ha sconvolto la città e acceso un faro sulla sicurezza, a livello nazionale, delle scuole tanto che l’istituto spezzino fu immediatamente al centro di un’ispezione avviata dal ministro dell’istruzione, Giuseppe Valditara. Lunedì dunque si apre il processo che si preannuncia... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tribunale sotto “scorta“. Controlli e numero chiuso per la prima udienza

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