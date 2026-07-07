Treviglio esce di casa ma dimentica le uova sul fuoco | intervengono i pompieri

Nel pomeriggio di lunedì 6 luglio, tra le 15 e le 16, i vigili del fuoco sono intervenuti in un appartamento al secondo piano di un edificio in viale Piave a Treviglio. La chiamata è arrivata dopo che un pentolino con delle uova era stato lasciato sul fornello acceso e poi dimenticato. Nessuno è rimasto ferito, ma l’intervento è stato necessario per mettere in sicurezza l’ambiente.

Treviglio. Un pentolino con delle uova dimenticato sul fornello. Sarebbe questa la causa dell’intervento dei pompieri, avvenuto nel pomeriggio di lunedì 6 luglio tra le 15 e le 16 in un appartamento al secondo piano di un condominio di viale Piave. Secondo quanto ricostruito, un inquilino avrebbe dimenticato il recipiente sul fornello prima di uscire di casa. Una disattenzione che, se non fosse stato per la pronta segnalazione dei vicini e il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. A far scattare l’allarme sono stati alcuni residenti, insospettiti dal fumo e dall’odore provenienti dall’abitazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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