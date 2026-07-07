I tempi di viaggio sui treni per Firenze sono raddoppiati a causa di lavori urgenti. Nonostante le richieste di smart working, molte persone sono state costrette a usare il trasporto ferroviario. Le navette e le corse speciali sono attive e funzionano regolarmente, ma i pendolari devono affrontare comunque un aumento della durata del tragitto. La situazione si verifica in un contesto di emergenza nazionale che ha reso inevitabili i lavori di manutenzione.

Arezzo, 7 luglio 2026 – L’ emergenza nazionale ha reso i lavori (e i disagi) irrimandabili, e a poco sono valsi gli appelli allo smart working, c’è chi il treno ha dovuto prenderlo per forza. Ma il percorso si allunga fino al doppio per chi deve raggiungere per studio o lavoro Firenze, tra corse sulla linea lenta, camminate, navette e tramvia. Sono partiti infatti i lavori di sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino, programmati da Rfi e non più rinviabili, con la circolazione ferroviaria interrotta continuativamente tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi fino alle 4 del 10 luglio e di nuovo dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Lanazione.it - Treni, tempi raddoppiati per Firenze. Ma navette e corse speciali funzionano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Treni nelle stazioni di Firenze Rifredi, Castello e Rovezzano

Notizie e thread social correlati

Ultimo a Tor Vergata, metro aperte tutta la notte: ingressi, navette, parcheggi e treni specialiIl 4 luglio a Tor Vergata si terrà il concerto di Ultimo, intitolato “La Favola per sempre”.

Papa Leone XIV a Pompei e Napoli: treni speciali, corse notturne e orari disponibili.In vista della visita di Papa Leone XIV prevista per l’8 maggio a Napoli e Pompei, sono state organizzate corse speciali di treni e treni notturni,...

Temi più discussi: Treni, tempi raddoppiati per Firenze. Ma navette e corse speciali funzionano; Caos treni, lavori a Firenze ma l'impatto è su Milano: per un viaggio ora ci vogliono fino a 10 ore; Lavori sull'Alta Velocità e guasto elettrico in Centrale: giornata nera per chi viaggia in treno; Guasti a raffica e lavori a Firenze, treni in tilt a Roma: ritardi fino a 90 minuti.

Basta chiedere alla IA i ritardi medi dei treni ad alta velocità nei trienni 2014/16 e 2023/25. Ci sono pochi minuti di differenza ma da allora i treni AV sono raddoppiati mentre i binari sono sempre quelli per cui un problema sulla linea oggi causa ritardo a molti p x.com

Treni, tempi raddoppiati per Firenze. Ma navette e corse speciali funzionanoIniziata l’odissea per i lavori. La nostra traversata. Diminuiti i viaggiatori. Comitato: meglio del previsto . msn.com

Lavori sull'Alta Velocità e guasto elettrico in Centrale: giornata nera per chi viaggia in trenoDa ieri sera e fino al 10 luglio via ai lavori sul nodo di Firenze: tempi raddoppiati per l'AV da Roma. Stamattina a Milano ritardi e cancellazioni per un problema elettrico ... rainews.it