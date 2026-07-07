Treni nuova settimana calda per maxi cantiere a Firenze

Da quotidiano.net 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Disagi e rallentamenti sulla rete ad alta velocità sono previsti fino alle 4 del 10 luglio a causa di un maxi cantiere ferroviario. La situazione interessa il trasporto ferroviario in una città, coinvolgendo un importante intervento di manutenzione o lavori di ammodernamento. I passeggeri sono invitati a verificare gli orari e a pianificare i loro spostamenti di conseguenza. La circolazione potrebbe subire variazioni o sospensioni temporanee durante questo periodo.

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Nuova settimana calda per il trasporto ferroviario, con possibili disagi e rallentamenti sulla rete ad Alta velocità fino alle 4 del prossimo 10 luglio. La causa nei lavori di manutenzione programmati a Firenze nel maxi cantiere per il cavalcavia Ponte al Pino. Previste deviazioni sulla Roma-Milano e ritardi fino a 180 minuti Il 22-23-24 giugno, esce in sala il documentario Vittorio De Sica – La vita in scena diretto da Francesco Zippel. Il film. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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