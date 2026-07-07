I treni in Italia continuano a registrare ritardi significativi, con tempi superiori alle due ore. Partenze da Roma Termini verso Firenze e Reggio Calabria sono particolarmente colpite. Le soppressioni e i ritardi sono attribuiti principalmente ai lavori in corso sui binari. La situazione interessa sia le tratte settentrionali che quelle meridionali, creando disagi per i viaggiatori. La rete ferroviaria rimane sotto pressione a causa delle operazioni di manutenzione e di aggiornamento infrastrutturale.

Ancora ritardi da Roma verso il nord e il sud Italia. Il Paese spaccato in due a causa soprattutto, come spiegato nei giorni scorsi, del cantiere attivo fino alle 4 di venerdì: per un intervento di manutenzione programmata è sospesa la circolazione ferroviaria fra le stazioni cittadine di Campo Di Marte e Santa Maria Novella, a Firenze, «con effetti sui collegamenti nazionali». Altri lavori scatteranno nello stesso tratto dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio, mentre fra il 10 e il 28 agosto sono previste interruzioni sulla tratta Firenze-Roma e anche sulla Milano-Genova e sulla Milano-Venezia con deviazioni e nuovi tempi di percorrenza. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Treni, l'Italia ancora spaccata in due. Ritardi di più di due ore da Roma Termini per Firenze e in arrivo da Reggio Calabria

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