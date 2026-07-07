Trasporti ancora lavori a FS Firenze A Catania riapre aeroporto
Un'interruzione dei treni tra Campo di Marte e Santa Maria Novella a Firenze ha causato disagi ai passeggeri, con lavori ancora in corso sui binari. Nel frattempo, all'aeroporto di Catania sono ripresi i voli dopo una chiusura. La circolazione ferroviaria rimane sospesa nella tratta fiorentina, mentre l'aeroporto siciliano riprende le operazioni regolarmente.
Disagi per chi si sposta in treno per lo stop della circolazione ferroviaria tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Intanto a Catania tornano a decollare i voli. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Trasporti, ancora lavori a FS Firenze. A Catania riapre aeroporto
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