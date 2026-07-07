Trasporti, ancora lavori a FS Firenze. A Catania riapre aeroporto

Notizia in breve

Un'interruzione dei treni tra Campo di Marte e Santa Maria Novella a Firenze ha causato disagi ai passeggeri, con lavori ancora in corso sui binari. Nel frattempo, all'aeroporto di Catania sono ripresi i voli dopo una chiusura. La circolazione ferroviaria rimane sospesa nella tratta fiorentina, mentre l'aeroporto siciliano riprende le operazioni regolarmente.