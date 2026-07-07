Trasporti ancora lavori a FS Firenze A Catania riapre aeroporto

Da tv2000.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'interruzione dei treni tra Campo di Marte e Santa Maria Novella a Firenze ha causato disagi ai passeggeri, con lavori ancora in corso sui binari. Nel frattempo, all'aeroporto di Catania sono ripresi i voli dopo una chiusura. La circolazione ferroviaria rimane sospesa nella tratta fiorentina, mentre l'aeroporto siciliano riprende le operazioni regolarmente.

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Disagi per chi si sposta in treno per lo stop della circolazione ferroviaria tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Intanto a Catania tornano a decollare i voli. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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