L’Unione Europea sta spingendo sulla transizione energetica, con l’obiettivo di ridurre le emissioni e aumentare l’uso di fonti rinnovabili. Tuttavia, l’Italia e gli altri paesi europei devono affrontare sfide legate alla capacità industriale, mantenendo la competitività sul mercato globale. La questione centrale rimane l’innovazione, considerata fondamentale per risparmiare energia e sostenere la transizione senza perdere terreno economico.

La transizione energetica accelera, ma per l’Italia e l’Europa il vero banco di prova si sposta sulla capacità industriale e sulla difesa della competitività. È questo il quadro delineato dalla 18esima edizione del Rapporto I-Com Innov-E, intitolato “L’innovazione energetica: acceleratore della transizione e della competitività“. Lo studio, che sarà presentato oggi a Roma dall’Istituto per la Competitività (I-Com) nel corso di un evento organizzato con la media partnership di QN, evidenza la leadership della Cina che ha superato il milione di brevetti concessi in un anno (45% del totale globale). L’Europa perde terreno, mantenendo presidi significativi solo in alcune nicchie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Transizione energetica in Ue: "Per risparmiare serve innovare"

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