Un'auto ha investito un veicolo in un incidente avvenuto ad Abbadia San Salvatore. Nell'impatto, un uomo di 81 anni è deceduto sul colpo. Una donna giovane è rimasta ferita e trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di verifica.

Abbadia San Salvatore (Siena), 7 luglio 2026 – Tragedia ad Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena. Un uomo di 81 anni è morto in un incidente stradale. È successo sulla strada provinciale 18. Lo scontro tra due auto. L’allarme al numero unico di emergenza 112 è arrivato poco prima delle 11:30. Dalle prime informazioni sulla dinamica nell’incidente sono rimaste coinvolte due auto. Per l’uomo di 81 anni non c’è stato nulla da fare, è deceduto nello schianto. Ferita anche una giovane, una ragazza di 24 anni, portata in codice 2 – ferite serie ma non in pericolo di vita – all’ospedale Le Scotte. L’intervento dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l’automedica di Abbadia San Salvatore, l’ambulanza della Misericordia di Abbadia San Salvatore e l’ambulanza della Misericordia di Piancastagnaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tragico incidente tra due auto: un morto, ferita una giovane donna

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Incidente tra un'auto e una moto, morto 47enne

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