Un conduttore Rai è stato aggredito a Milano nella notte, rischiando la vita. La violenza si è verificata in un’area pubblica, e l’uomo è stato colpito con calci e pugni. È stato soccorso dai sanitari e trasportato in ospedale per ferite lievi. La polizia è intervenuta sul posto e ha avviato le indagini. Nessuna altra persona è stata arrestata al momento.

Momenti di autentico terrore per un noto conduttore della Rai, protagonista di una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. L’episodio, avvenuto nella notte a Milano, è stato raccontato direttamente dal conduttore attraverso i social, dove ha ripercorso quei minuti drammatici e ha poi trasformato la sua esperienza personale in una riflessione più ampia sul clima che, a suo avviso, si respira oggi nelle grandi città. Aggressione brutale per un conduttore Rai: ecco chi è e cosa è successo. Il protagonista della vicenda è Federico Quaranta, conduttore de Il Provinciale, divulgatore e scrittore. È stato lui stesso a raccontare di essere stato vittima di un tentativo di rapina mentre rientrava a casa a Milano. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Tragedia sfiorata per un conduttore Rai: aggredito a Milano, ha rischiato di morire, paura nella notte, ecco chi è

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