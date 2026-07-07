Fin qui era filato via tutto liscio (o quasi). Ma su un’opera di questa portata gli intoppi ci stanno. E così il Metrobus si trova alle prese da qualche settimana con il nodo del cantiere di Fontivegge, in via Sicilia: qui, infatti, a seguito del rinvenimento di un muro risalente al Novecento durante gli scavi, c’è stato un rallentamento importante. La prosecuzione delle opere ha richiesto le necessarie verifiche e valutazioni da parte della Soprintendenza, con conseguente rimodulazione del cronoprogramma, nel pieno rispetto delle procedure di tutela del patrimonio. E ieri per fare il punto sui lavori il Comune ha organizzato un minitour... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tra i cantieri del metrobus: "Intoppo" a Fontivegge. Ma per il resto si procede

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