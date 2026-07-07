Tra i cantieri del metrobus | Intoppo a Fontivegge Ma per il resto si procede

Da lanazione.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Fontivegge si è verificato un intoppo durante i lavori del progetto Metrobus. Per il resto, i lavori procedono, anche se si registrano alcune difficoltà. Le operazioni di costruzione del sistema di trasporto sono comunque in corso, nonostante i ritardi o le complicazioni incontrate. La fase di realizzazione continua su altri tratti, mentre l’interruzione a Fontivegge rappresenta un episodio isolato nel complesso avanzamento del progetto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Fin qui era filato via tutto liscio (o quasi). Ma su un’opera di questa portata gli intoppi ci stanno. E così il Metrobus si trova alle prese da qualche settimana con il nodo del cantiere di Fontivegge, in via Sicilia: qui, infatti, a seguito del rinvenimento di un muro risalente al Novecento durante gli scavi, c’è stato un rallentamento importante. La prosecuzione delle opere ha richiesto le necessarie verifiche e valutazioni da parte della Soprintendenza, con conseguente rimodulazione del cronoprogramma, nel pieno rispetto delle procedure di tutela del patrimonio. E ieri per fare il punto sui lavori il Comune ha organizzato un minitour... 🔗 Leggi su Lanazione.it

tra i cantieri del metrobus intoppo a fontivegge ma per il resto si procede
© Lanazione.it - Tra i cantieri del metrobus: "Intoppo" a Fontivegge. Ma per il resto si procede
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Metrobus, il più è fatto. Chiudono i grandi cantieri. Ma per partire serve tempoA una settimana dal 30 giugno, data fissata per completare i lavori principali del progetto Metrobus, i grandi cantieri stanno chiudendo.

I retroscena del parcheggio in vendita a Fontivegge: è un super affare (ma non per tutti)A Fontivegge, un'asta per posti auto si presenta come un’opportunità interessante, soprattutto considerando la forte congestione dell’area.

Si parla di: Tra i cantieri del metrobus: Intoppo a Fontivegge. Ma per il resto si procede; Via Toledo, l’ira dei commercianti: Cantiere fantasma: niente operai.

intoppo tra i cantieri delTra i cantieri del metrobus: Intoppo a Fontivegge. Ma per il resto si procedeScoperto un muro del ’900 in via Sicilia: verifiche e rallentamento delle opere. Terminati 7 dei 12 chilometri del tracciato. Ecco come saranno le fermate. lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web